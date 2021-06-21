РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июн. Пробка протяженностью около 10 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска утром в понедельник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе в сторону Москвы движение затруднено от ТЦ «Твой дом» до дилерского центра Audi. Участок более 9,8 км обозначен на карте красным.

Также осложнен съезд на Новорижское с Ильинского шоссе со стороны Гольева.

На Ильинском шоссе образовалась пробка от коттеджного поселка «Ветеран» до «Горки-6» - этот участок дороги обозначен красным.

На Волоколамском шоссе участки с затрудненным движением наблюдаются на всем протяжении в границах Красногорска в обоих направлениях. Пробка зафиксирована также на подъезде к МКАД в районе Павшинской поймы.