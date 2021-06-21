РИАМО - 21 июн. «Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье и столице до 23 часов 22 июня. Предупреждение объявлено из-за аномальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также «оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Костромской, Тверской, Владимирской, Ярославской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областях, «желтый» - в Смоленской, Рязанской и Тульской областях ЦФО.

В Московском регионе установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы более чем на 7 градусов.

21 июня в регионе будет небольшая облачность, без осадков. Ветер прогнозируется слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 31-33 градусов. 22 июня ожидается до 35 градусов.

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