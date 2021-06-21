РИАМО - 21 июн. В столице 21 июня ожидается до +33 градусов, этот день может стать самым жарким с начала лета, сообщили РИАМО в центре погоды «Фобос».

До этого самым жарким с начала сезона было 20 июня. Температура в Москве поднялась до плюс 30 градусов.

По данным Гидрометцентра России, рекордной температурой для 21 июня является 34,7 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что на текущей неделе в Московском регионе установится аномальная жара, ожидаются температурные рекорды. Схожую погодную ситуацию метеорологи наблюдали в 2010 году, тогда жара стояла около 50 дней.

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