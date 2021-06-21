РИАМО - 21 июн. Благотворительным сервисом сайта mos.ru с осени 2020 года воспользовались более 10 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пользователи сделали переводы на сумму более пяти миллионов рублей. Деньги, направленные на добрые дела, уже помогли очень многим.

В перечень фондов-партнеров проекта входят 46 проверенных благотворительных организаций.

Желающие направить взнос в адрес представленных благотворительных фондов могут это сделать через авторизованный аккаунт на mos.ru в разделе «Мои платежи», блок «Благотворительность». В нем нужно выбрать социальную программу и указать сумму пожертвования.