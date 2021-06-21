РИАМО - 21 июн. Развлекательные и образовательные мероприятия в онлайн-формате проведут парки Москвы с 22 по 27 июня, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Так, 22 июня, в День памяти и скорби, в 12:00 музей-усадьба «Кусково» проведет акцию «Вахта памяти», в рамках которой расскажут об истории Центральной женской снайперской школы.

В социальных сетях парка «Сокольники» 23 июня в 14:00 пройдет онлайн-тренировка по скейтбордингу для начинающих.

Музей-заповедник «Коломенское» 24 июня в 16:00 проведет лекцию об особенностях русского декоративного искусства XVII века «Перо Жар-птицы». Для просмотра необходимо предварительно зарегистрироваться и приобрести билет.

В социальных сетях Воронцовского парка 25 июня в 18:00 разместят лекцию о здоровье домашних животных.

В соцсетях Таганского парка 27 июня в 12:00 пройдет лекция о вон-буддизме — корейском ответвлении буддизма, частью практик которого является особый способ записи повседневных дел.