РИАМО - 21 июн. Глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин привился от коронавирусной инфекции, после вакцинации он чувствует себя хорошо.

В Московской области проходит масштабная вакцинация от коронавируса. В регионе развернули более 430 пунктов вакцинации.

«Принял для себя осознанное решение вакцинироваться от Covid-19 «Спутником V» (торговое наименование «Гам-КОВИД-Вак»). В сегодняшних реалиях – это крайняя необходимость! Чувствую себя отлично», - написал Панин в своем Instagram.

Предприятия и организации с численностью более 50 сотрудников могут также подать заявку на приезд мобильного пункта на сайте covid.mz.mosreg.ru или на портале госуслуг.

На прививку можно записаться через портал госуслуг, в поликлинике, в МФЦ и по номеру «122». Без записи можно прийти в мобильные пункты в торговых центрах - с собой достаточно иметь паспорт и полис.

Сейчас вакцинацию в Московской области прошли уже свыше 1,2 млн жителей, запись желающих за неделю выросла почти в 4 раза.

Сразу после первой инъекции житель получает сертификат в бумажном виде. Всем, кто зарегистрирован на госуслугах, придет уведомление в личный кабинет, а после второго компонента появится QR-код, который можно при необходимости предъявлять прямо на телефоне.

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