РИАМО - 21 июн. Полиция задержала подозреваемого в краже 2 канализационных люков в городском округе Щелково, им оказался 38-летний местный житель, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть поступило заявление от 38-летней представительницы некоммерческой организации о том, что неизвестный похитил два канализационных люка около домов в 1-м Советском переулке и на улице Фабричной в Щелкове. Материальный ущерб оценивается в размере более 9 тысяч рублей.

В результате сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний местный житель. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.