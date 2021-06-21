РИАМО - 21 июн. За 2 месяца студенты музыкального колледжа имени Прокофьева собрали более 100 килограммов макулатуры, пластиковых бутылок, крышечек и ручек с фломастерами, сообщает пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

С апреля в колледже установлены специальные баки для сортировки отходов.

«Ребята не ленятся, ходят по разным факультетам, там остается множество исписанных тетрадей, нотной бумаги и других уже ненужных канцелярских принадлежностей», - сказали в пресс-службе.

На период каникул в колледже можно будет сдать крышечки, ручки, фломастеры, маркеры.

Ранее Московская область заняла второе место по раздельному сбору мусора в России.