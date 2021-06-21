РИАМО - 21 июн. Благодаря системе «Безопасный регион» в округе Пушкинский выявлена группа молодых людей, которые нанесли ущерб автобусным остановкам в Ивантеевке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Вандалы разбили стекла остановки, содрали информационный стенд. Полиция сразу приступила к поиску правонарушителей. Молодых людей нашли, сейчас проводится проверка, после чего материал будет направлен в правоохранительные органы.

Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

«Хочу еще раз отметить, что город - это наш общий дом, который нужно беречь. Прошу жителей реагировать на деструктивное поведение и пресекать вандализм», - сказал глава муниципалитета Максим Красноцветов.

В Подмосковье за май установили и интегрировали в систему «Безопасный регион» 686 камер наблюдения. Места, куда необходимо установить камеры, определяются межведомственными рабочими группами в городских округах с учетом анализа ситуации и рекомендаций правоохранителей. С предложением по развитию системы видеонаблюдения в муниципалитете можно обратиться в местную администрацию.