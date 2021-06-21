РИАМО - 21 июн. Службы крови заготовили в Сергиево-Посадском округе 418 литров с начала 2021 года, всего в городском округе донорами стали 899 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Доноров Московской области отличает высокая ответственность и приверженность к безвозмездной сдаче крови, что позволяет службе крови Московской области полностью обеспечивать клиники Подмосковья всеми необходимыми компонентами донорской крови. Всего с начала этого донорами сдали уже более 32 тысяч человек», - сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Донорская кровь и ее компоненты, заготовленные в Подмосковье, поступают в медорганизации региона, в том числе в перинатальные центры для помощи тем, кто нуждается в переливании.

Они необходимы для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и заболеваниями крови, новорожденным с различными патологиями. Головным учреждением службы крови в Подмосковье является Московская областная станция переливания крови.