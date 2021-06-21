РИАМО - 21 июн. Свыше 400 утят кряквы выпустили в дикую природу в подмосковных Луховицах, все они выращены в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Работники Белоомутского филиала Московского общества охотников и рыболовов впервые сделали это в городском округе Луховицы. Это было необходимо для увеличения популяции кряквы в дикой природе и в дальнейшем охоты на них.

В естественных условиях дикой природы выживает 30-40% утят, поэтому Белоомутскому хозяйству приходится воспроизводить популяцию искусственным способом.

«Полуторамесячных утят, выращенных в инкубаторе, мы приобрели в Сергиево-Посадском питомнике, в котором специально выращивают животных и птиц для последующего их распространения в естественной среде обитания. Мы выпустили их в болотных угодьях недалеко от поселка Лесное. Надеемся, что такие мероприятия будут проводить регулярно», – рассказал директор Белоомутского охотхозяйства Вадим Кротиков.