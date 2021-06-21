РИАМО - 21 июн. Вечером в понедельник на дорогах столицы ожидаются 7-балльные пробки, утром загруженность дорог составляет 3 балла из 10, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение по направлению в центр затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Каширском шоссе, Кутузовском проспекте и Ленинском проспекте.

В столице продолжаются дорожные работы, из-за которых возникают пробки, например, на проспекте Мира и Большом Каменном мосту.