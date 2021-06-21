РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 июн. В городском округе Домодедово разыскивают 62-летнего Владимира Баранова, пропавшего 18 июня, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мужчины 190 см, он нормального телосложения, у него темно-русые с проседью волосы. Он носит бороду и усы.

Баранов был одет в светло-серые брюки, и черные или бежевые ботинки. С собой у него была бежевая сумка. При пропаже Баранов был с голым торсом.

Мужчина не разговаривает.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52, или по номеру 112.