РИАМО - 21 июн. Прием заявок на получение грантов для реализации комплексных инновационных проектов (КИП) начался в столице. Пул потенциальных получателей грантов расширился благодаря новым требованиям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первый конкурсный отбор прошел в 2020 году. В ходе отбора было подано 44 заявки, 8 из которых были отобраны на получение гранта. Сумма одобренной финансовой поддержки составила 285 миллионов рублей. В этом году мы внедрили несколько существенных изменений в порядок, регулирующий процесс приема и отбора заявок на КИП», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, пул потенциальных получателей грантов расширился благодаря новым требованиям. С этого года были отменены требования к численности персонала и зарплате в компании, которая претендует на грант, но при этом было добавлено новое условие. Максимальная сумма гранта, которую запрашивает компания, не должна превышать сумму налогов, уплаченных в бюджет Москвы за последние два года.

За счет гранта у компаний есть возможность компенсировать до 15% затрат на проект, но не более 200 миллионов рублей в год, или не более 600 миллионов рублей за три года.