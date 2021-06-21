РИАМО - 21 июн. На текущей неделе в Подмосковье и столице ожидается аномально высокая температура до плюс 35 градусов. Подобная погодная ситуация была в регионе в 2010 году, сообщила РИАМО специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

В регионе будет аномально жарко. Ожидаются температурные рекорды.

В течение недели днем будет до 30-35 градусов, ночью — 15-20. В ближайшие 5-6 дней синоптики не ожидают похолодания.

В такую погоду синоптики рекомендуют чаще пить воду, носить головные уборы, легко одеваться и реже бывать на солнце.

Схожую погодную ситуацию метеорологи наблюдали в 2010 году, тогда жара стояла около 50 дней. ​Летом того года температура била рекорды, а над столицей висел смог от лесных пожаров.

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