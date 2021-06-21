РИАМО - 21 июн. В семи столичных офисах «Мои документы» можно привиться от коронавирусной инфекции. Прививку также можно сделать в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва», сообщается на официальном сайте мэра города.

Бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции можно сделать в шести флагманских офисах и центре госуслуг района Ясенево, которые находятся по адресам: Пресненская набережная, дом 2, ТРЦ «Афимолл Сити»; Новоясеневский проспект, дом 1, ТРЦ «Спектр»; улица Кировоградская, дом 13а, ТРЦ Columbus; Щелковское шоссе, дом 75, ТРЦ «Щелковский»; Рязанский проспект, дом 2, корпус 3, ТЦ «Город»; Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8, ТРЦ «Метрополис»; Новоясеневский проспект, дом 9.

Во флагманских офисах жителей принимают с 10:00 до 21:00, а в центре госуслуг района Ясенево можно вакцинироваться с 08:00 до 19:30.

Пункты вакцинации также работают на базе городских поликлиник. Они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Кроме того, прививку можно сделать в торговых центрах, частных медицинских клиниках. Исключительно для вакцинации жителей работают и павильоны «Здоровая Москва» в парках.

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