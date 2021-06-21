РИАМО - 21 июн. Объем обязательных платежей резидентов технополиса «Москва» в 2020 году вырос на 26% по сравнению с 2019 годом, это говорит о расширении компаний-резидентов особой экономической зоны, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В 2020 году резиденты столичной ОЭЗ обеспечили поступление в бюджет налогов, страховых взносов и таможенных платежей на сумму свыше 5,7 миллиарда рублей. Это больше показателей 2019 года на 26%», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что за все время работы особой экономической зоны «Технополис «Москва» ее резиденты произвели отчислений накопленным итогом на сумму более 19 миллиардов рублей.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, рост объемов платежей свидетельствует об успешной реализации проектов резидентами. Более того, это говорит о расширении компаний, которые являются резидентами технополиса.