РИАМО - 21 июн. На Тверской улице в центре Москвы сняли ограничения движения - улицу перекрывали из-за ремонта, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах укладывали асфальт. После этого там нанесли разметку.

Дорожное покрытие обновляли по уникальной бесшовной технологии: асфальт укладывали «единым ковром» одновременно по всей ширине проезжей части и уплотняли катками.

Ремонт дорожного полотна на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц начали вечером 18 июня.