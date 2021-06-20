РИАМО - 20 июн. В телецентре «Останкино» в Москве 23 июня пройдет прощание с известным тележурналистом, создателем и генеральным директором Общественного телевидения России (ОТР) Анатолием Лысенко, сообщается на сайте ОТР.

84-летний тележурналист скончался в воскресенье после тяжелой и продолжительной болезни.

Церемония прощания начнется в 11:00. Она пройдет в четвертой студии АСК-1 ТТЦ «Останкино» (ул. Академика Королева, д. 12, вход через контрольно-пропускной пункт №17).

Лысенко является одним из создателей современного ТВ. В 2018 году ему присвоили звание заслуженного журналиста РФ.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью тележурналиста Лысенко>>