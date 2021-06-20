РИАМО - 20 июн. Торжественное открытие всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2021» прошло в учебном центре служебного собаководства ВС РФ в Подмосковье, сообщается на сайте Минобороны страны.

В данном этапе участвуют 11 мужских и 7 женских команд кинологов, представляющих разные виды и рода ВС РФ, органы военного управления Минобороны.

За победу будут бороться свыше 90 кинологических расчетов со служебными собаками. На конкурсе собаки представлены 3 основными породами - немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка и бельгийская овчарка малинуа.

На открытии провели показательные выступления по общему и специальному курсу дрессировки служебных собак на полосе спецподготовки.

Победители соревнований представят Вооруженные силы страны на Армейских международных играх «АрМИ-2021» в августе 2021 года. Там победители всеармейского этапа будут соревноваться с командами других стран.