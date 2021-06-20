РИАМО - 20 июн. Столичные следователи организовали доследственную проверку по факту нападения собаки на ребенка, инцидент случился на улице Бестужевых на северо-востоке Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Днем в воскресенье на спортплощадке собака укусила ребенка 2018 года рождения. Мальчика доставили в медучреждение. После обследования врачи отпустили пострадавшего домой.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сказала Иванова.

Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку по данному факту начала московская прокуратура.