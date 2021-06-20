РИАМО - 20 июн. В столице с 12 до 20 часов 21 июня будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду, когда имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности с 12 часов до 20 часов 21 июня из-за высокой температуры. Это второй уровень опасности и означает потенциально опасную погоду.

Также «оранжевый» уровень опасности погоды объявили в Ярославской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Воронежской и Белгородской областях, «желтый» - в Костромской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях ЦФО.

По 22 июня на большей части ЦФО, в том числе в Подмосковье и столице, прогнозируется аномально жаркая погода. Среднесуточная температура ожидается выше климатической нормы более чем на 7 градусов.

21 июня в регионе будет небольшая облачность, без осадков. Ветер прогнозируется слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 31-33 градусов.