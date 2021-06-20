РИАМО - 20 июн. Президент РФ Владимир Путин выразил свои глубокие соболезнования родным и близким умершего тележурналиста Анатолия Лысенко, сообщает Nation News.

Тележурналист, гендиректор канала ОТР Анатолий Лысенко скончался на 85-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.

Лысенко — советский и российский деятель телевидения, режиссер и продюсер. Он был одним из создателей современного отечественного ТВ. Также Лысенко являлся гендиректором АНО «Общественное телевидение России».

В 2018 году ему было присвоено звание заслуженного журналиста РФ.