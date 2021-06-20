РИАМО - 20 июн. Столичная прокуратура начала проверку в связи с нападением собаки на 4-летнего ребенка, инцидент произошел на улице Бестужевых, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в воскресенье на футбольной площадке доберман напал на 4-летнего мальчика, который гулял вместе с отцом.

Собака была с хозяйкой, но без намордника и поводка. В результате инцидента доберман укусил мальчика в живот. Пострадавшему оказана медпомощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе проверки, которую проведет Бутырская межрайонная прокуратура, установят обстоятельства и причины данного ЧП, а еще дадут оценку соблюдению требований законодательства об ответственном обращении с животными и ветправил.

При наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.