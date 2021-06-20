РИАМО - 20 июн. Мобильная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» работала в Котельниках 19 июня, все желающие могли выполнить различные спортивные нормативы. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие прошло с учетом требований Роспотребнадзора. Перед началом испытаний всем участникам выдали средства индивидуальной защиты и проинструктировали о важности соблюдения социальной дистанции.

Участникам предстояло выполнить нормативы по наклонам вперед из положения стоя, подтягиваниям на высокой и низкой перекладинах, упражнению на пресс, прыжкам в длину, отжиманиям и рывку гири.

«Спортивное мероприятие приурочено к празднованию 90 лет с момента создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Организаторы уделяют особое внимание безопасности проведения тестирования», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что перед допуском на площадку ГТО участникам измеряли температуру, а санитарная обработка инвентаря проводилась каждый час.