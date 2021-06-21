РИАМО - 21 июн. С понедельника в России вступает в силу закон, которые регламентирует порядок учета книжных памятников, сообщается на сайте Госдумы РФ.

К книжным памятникам теперь относятся все рукописные книги, которые были созданы до XVIII века включительно, а также экземпляры печатных изданий, которые были выпущены до 1830 года включительно.

Кроме того, к этой категории отнесли иные рукописные книги, печатные издания, документы, которые обладают выдающейся духовной, материальной ценностью и особым историческим, научным и культурным значением.

Российские библиотеки теперь смогут проводить экспертизу документов для их отнесения к категории книжных памятников.

Как уточняется в федеральном законе №463-ФЗ, книжные памятники являются особо ценной частью национального библиотечного фонда. Они подразделяются на единичные книжные памятники и коллекции.​