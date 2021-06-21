РИАМО - 21 июн. С 21 июня по 2 июля управление Роспотребнадзора по Московской области проведет консультирование по нормам хлебобулочной и кондитерской продукции с помощью горячей линии, сообщается на сайте регионального ведомства.

Все желающие смогут получить консультацию по выбору продуктов питания или срокам годности пищевых продуктов.

Потребителям также расскажут, куда писать обращение при выявлении небезопасного или просроченного продукта в магазине, а также дадут советы по правильному питанию.

Проконсультироваться можно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43, по телефону горячей линии управления: 8 (800) 550-04-36; 8 (498) 684-48-11 или территориальных отделов.

Информацию о качестве продукции, находящейся в обороте, можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора России и портале ГИС ЗПП.