РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил с Днем медицинского работника главных врачей Климовской городской больницы №2 Иоланту Буравцову и Подольской городской больницы №3 Марину Черногорову. Он вручил им награды, цветы и подарки.

Максимович совместно с председателем комитета по делам молодежи городского округа Подольск, руководителем местного отделения МГЕР Иваном Литвяковым и активистами Молодой Гвардии «Единая Россия» поздравили с Днем медицинского работника руководство и персонал медучреждений.

Врачам вручили цветы и подарки от Московской областной думы, фрукты для медицинского персонала, а также выразили искренние слова благодарности за самоотверженную преданность своему делу. Буравцова также получила награду «За Труды».

«Выражаю вам искреннюю благодарность за то, что ваш профессионализм помог привнести в мир добро и спасение, подарил людям надежду на благоприятное будущее. Желаю получать только положительные эмоции, позитивных людей рядом и крепкого здоровья!», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что День медработника – еще один повод поблагодарить врачей, медсестер и фельдшеров за милосердие, сострадание, тысячи спасенных жизней и сказать, что эта профессия – пример высокого служения во благо человечества.

Максимович подчеркнул, что с давних времен профессия врача считалась уважаемой и почитаемой в народной среде и вызывала в людях чувство невольного преклонения.

Людям в белых халатах всегда доверяли самое дорогое – здоровье. Труд врачей сложно переоценить в период массового распространения коронавирусной инфекции. Медицинские сотрудники, которые каждый день выполняют свой долг – герои, заключил депутат.