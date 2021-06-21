РИАМО - 21 июн. С понедельника гости Останкинской телебашни в столице смогут посетить все смотровые площадки, а также новое кафе, сообщается на сайте телебашни.

Для посетителей снова станут доступны стеклянный пол телебашни, площадка с панорамным видом на мегаполис, а еще будет работать интерактивный мультимедийный комплекс.

У подножия телебашни начнет работу новое гриль-кафе «Эфир». Столики в нем расположены в помещении и на летней веранде.

В день открытия на здании башни будет показано световое шоу. С 21:00 до 23:00 его можно будет увидеть из разных точек столицы.