РИАМО - 21 июн. Устная часть Единого государственного экзамена по иностранным языкам в РФ пройдет 21 и 22 июня, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Результаты ЕГЭ можно будет узнать не позднее 7 июля.

Ранее выпускники сдали ЕГЭ по химии, географии, литературе, русскому языку, математике профильного уровня, истории, физике, обществознанию, биологии и иностранным языкам письменно.

24 и 25 июня пройдет экзамен по информатике и ИКТ.

28 июня будет резервным днем, чтобы сдать ЕГЭ по географии, литературе, иностранным языкам устно, биологии, истории, русскому языку. В резервный день 29 июня можно будет сдать экзамены по обществознанию, химии, физике, иностранным языкам письменно, математике, информатике и ИКТ.

Основной период сдачи ЕГЭ завершиться 2 июля, этот день будет резервным для сдачи экзамена по всем предметам.

Дополнительный период Единого государственного экзамена начнется 12 июля.