РИАМО - 20 июн. Главный ревматолог Депздрава Москвы Алена Загребнева предупредила, что Covid-19 может стать причиной развития у человека артритов, волчанки и полимиозитов.

«Все, что касается аутоиммунных заболеваний, мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная. <…> Видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенес Covid», — сказала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, медики также наблюдают через 1, 3, 6 месяцев отсроченный всплеск аутоиммунных заболеваний: ревматоидный артрит, системная красная волчанка и полимиозиты.

Загребнева подчеркнула, что избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции поможет прививка.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодня штаммов коронавируса.

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