РИАМО - 20 июн. Главный ревматолог Депздрава Москвы Алена Загребнева предупредила, что Covid-19 может стать причиной развития у человека артритов, волчанки и полимиозитов.
«Все, что касается аутоиммунных заболеваний, мы знаем про них много, но ничего конкретного. Безусловно, пусковыми факторами может быть инфекция, особенно вирусная, в том числе коронавирусная. <…> Видим дебюты суставных синдромов после того, как наш пациент перенес Covid», — сказала врач в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По ее словам, медики также наблюдают через 1, 3, 6 месяцев отсроченный всплеск аутоиммунных заболеваний: ревматоидный артрит, системная красная волчанка и полимиозиты.
Загребнева подчеркнула, что избежать тяжелых последствий коронавирусной инфекции поможет прививка.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодня штаммов коронавируса.
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