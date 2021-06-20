РИАМО - 20 июн. Со сборных пунктов Подмосковья и Москвы более 7 тыс. военнослужащих весеннего призыва прошли экспресс-тестирование на коронавирус и были направлены в войска для прохождения службы, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Тестирование на Covid-19 проходило в отдельных помещениях на территории сборных пунктов. Процедура занимала 15 минут. Как только у призывников выявляли отрицательный результат на инфекцию, их сразу отправляли для прохождения медкомиссии.

В сборные пункты допускаются группы численностью не более 5 человек. Отправка призывников проводится специально подготовленным транспортом, в котором дезинфицируют салон, багажные отсеки и систему вентиляции.

Все водители каждый день проходят экспресс-тестирование и получают необходимый запас медицинских масок. У них также ежедневно измеряют температуру.

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