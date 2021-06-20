РИАМО - 20 июн. В столице с 21 июня снова заработают летние кинотеатры, которые ранее закрывались из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Кинопоказы в кинотеатрах под открытым небом в Москве отменили 15 июня.

В пресс-службе «Москино» сообщили, что кинотеатры готовы принимать зрителей с 21 июня на летних площадках в городских парках «Сокольники», «Фили» и «Музеон».

В «Музеоне» 22 июня и в «Сокольниках» 23 июня пройдут спецпоказы картины «Таксист» Мартина Скорсезе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что только быстрая вакцинация от коронавируса и соблюдение всех необходимых санитарных требований поможет победить инфекцию и вернуть Москву к привычному образу жизни.

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