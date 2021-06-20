РИАМО - 20 июн. Сын известного советского музыканта и поэта Александра Башлачева Егор покончил с собой в столице, сообщает РЕН ТВ.

Тело 32-летнего мужчины нашли под окнами жилого дома на улице Чаплыгина. Предсмертной записки он не оставил.

Погибший являлся инвалидом II группы, а также состоял на учете в психдиспансере. По факту смерти Башлачева начата проверка.

Александр Башлачев – легендарный советский рок-музыкант, поэт и бард, один из самых известных представителей андеграунда в СССР. Его самая известная песня – «Время колокольчиков». 27-летний рокер лет погиб 17 февраля 1988 года, выпав из окна в Ленинграде. Сын Егор родился уже после его смерти.

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