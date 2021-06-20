РИАМО - 20 июн. В Центре поддержки и профориентации молодежи в Химках полицейские провели антинаркотическую беседу с молодыми людьми и девушками, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Также во встрече приняли участие зампредседателя Общественного совета при управлении МВД России по Химкам Нелли Шиповалова-Ветлова и психолог Центра поддержки и профориентации молодежи.

Правоохранители поговорили с присутствующими о проблеме наркозависимости, ее признаках и стадиях. Ребятам показали тематический ролик о негативном влиянии наркотических и психотропных веществ на организм и жизнь человека.

Инспектор по делам несовершеннолетних УМВД также проинформировала подростков об уголовной и административной ответственности, которая предусмотрена за преступления и правонарушения в этой сфере. Вместе со специалистами ребята разобрали вопросы психологической зависимости и методы борьбы с ней.

В конце встречи сотрудники полиции напомнили о запрете нахождения несовершеннолетних на улице без взрослых ночью, а также о вреде употребления алкоголя и табака.

Шиповалова-Ветлова рекомендовала присутствующим уделять время спорту и предложила несколько увлекательных игр на свежем воздухе.