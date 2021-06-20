РИАМО - 20 июн. В Подмосковье на территории дачных домов в садовых товариществах необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, чтобы не произошла трагедия, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач и садовых домиков зачастую оборачивается бедой: почти 50% всех пожаров происходят ежегодно именно по этой причине.

Каждый год на территории садоводств и дачных кооперативов региона по различным причинам происходит 16% от всех возгораний – это более 3 тыс. пожаров, при которых погибает до 200 человек и уничтожается до 1 тыс. различных строений.

Содержание территории

Территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев. Их следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемые для пожаротушения, должны быть всегда свободными. Не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Газобаллонные установки для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более 3. Запрещено разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.

Содержание зданий для проживания людей

У каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери находиться в закрытом состоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках.

Запрещено курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации электропроводок, электроприборов и оборудования, газового хозяйства, а также при устройстве печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, нужно пользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Как избежать пожара на дачном участке в Подмосковье>>