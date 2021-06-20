РИАМО - 20 июн. В Химках сдается в аренду земельный участок для обеспечения занятий спортом в помещениях или под гостиничное обслуживание, сообщает пресс-служба комитета конкурентной политике Московской области.

В городском округе объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 9454 кв. м сроком на 13 лет и 2 месяца. Он находится в микрорайоне Левобережный.

На земельном участке с видом разрешенного использования: обеспечение занятий спортом в помещениях, гостиничное дело, отсутствуют здания, строения и сооружения.

Территория данного участка частично огорожена с западной стороны, участок покрыт древесной и кустарниковой растительностью.

Стоимость годовой арендной платы составляет 2 млн 433 тыс. рублей.

Аукцион запланировано провести 16 июля. Заявки на участие принимаются до 13 июля на электронной торговой площадке РТС-тендер (процедура №53725).