РИАМО - 20 июн. На предстоящей неделе температура воздуха в Москве и Московской области составит 30-35 градусов, такая погода может побить сразу несколько многолетних рекордов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погода на следующей неделе в столице и области будет характеризоваться антициклоном. Температура воздуха составит 30-35 градусов тепла. Можно сказать, что во вторник, среду и четверг будут перекрыты многолетние рекорды», — сказала Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха превысит климатическую норму на 7-8 градусов.

В Московском регионе из-за аномальной жары будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

В последнюю неделю июня дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов, но существенного похолодания синоптики не ожидают.

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