РИАМО - 20 июн. Директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева заявила, что вакцинация от Covid-19 не сказывается негативно на репродуктивной функции человека, поэтому стоит немного отодвинуть планирование зачатия ребенка и сделать прививку, пишет «Вечерняя Москва».

По ее словам, к марту Всемирная организация здравоохранения одобрила планирование беременности после прививки от коронавируса. Вакцинацию нужно делать, особенно в ходе обследования и сдачи анализов.

«Если кто-то уже запланировал беременность и хочет привиться, конечно, нужно это сделать. Поскольку иммунитет устанавливается к 45–50 суткам с момента первой вакцинации, надо рассчитывать, что попытки забеременеть необходимо немного отложить. Через 2-3 недели после второй вакцины можно планировать зачатие», — сказала врач.

Ерофеева подчеркнула, что излишнее напряжение иммунитета при попытках забеременеть является не самым лучшим вариантом. Нет ничего страшного в том, чтобы зачать ребенка на несколько недель позже планируемого срока.

Специалист добавила, что будущим родителям лучше привиться от Covid-19 вместе. При этом доверять слухам о вреде прививки для репродуктивного здоровья не стоит — их распространяют «антипрививочники».

Вакцина от коронавируса не может вызвать бесплодия у женщины и повлиять на способность к деторождению.

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