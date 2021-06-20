РИАМО - 20 июн. Температура в столице поднялась до плюс 30 градусов, таким образом, 20 июня стало самым жарким днем в городе с начала лета, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня в 15:00 было зафиксировано 30 градусов тепла, поэтому можно сказать, что сегодняшний день стал самым жарким в столице с начала лета», - сказала Позднякова

Она добавил, что 19 июня максимальная температура воздуха в мегаполисе составила плюс 29,2 градуса.

Также ожидается, что в воскресенье температура сможет побить рекорд 1956 года - плюс 31,3 градуса. Синоптики прогнозируют, что столбики термометров смогут подняться до отметки в плюс 32 градуса.

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