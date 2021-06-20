РИАМО - 20 июн. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что отечественная вакцина «Спутник V» обеспечивает защиту от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, передает Nation News.

Он уточнил, что антитела в организме, которые были выработаны после введение препарата, способны защитить от всех известных мутаций коронавирусной инфекции.

В России активно проводится прививочная кампания. Выбрать препарат можно из 3 вариантов – «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Всего в РФ на сегодняшний день было выявлено 5 316 826 случаев коронавируса, скончался 129 361 Covid-пациент, выздоровели 4 869 972 человека.

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