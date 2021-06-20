РИАМО - 20 июн. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском днем в воскресенье задержали и отменили 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Домодедове задержали 11 рейсов, еще 3 отменили. Во Внукове задержано 7 рейсов, отменено – 4. В Шереметьеве задержали 3 рейса.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задержали 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке либо отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями либо обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.