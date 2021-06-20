РИАМО - 20 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как организована прививочная кампания в поликлинике №1 Одинцовской областной больницы, а также поздравил врачей с Днем медицинского работника и подарил цветы, а к праздничному столу - торт и клубнику. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Я приехал, чтобы поздравить вас, хоть этот праздничный день для вас рабочий. Спасибо вам и всем врачам, что вы есть у нас - приезжаете, спасаете и лечите нас. Вы большие молодцы. В понедельник мы снова открываем госпиталь в «Патриоте». К сожалению, вчера тоже была большая госпитализация, выявление заболеваний тоже растет», - сказал Воробьев.

Два кабинета вакцинации открыты в поликлинике в декабре 2020 года. В одном из них для удобства жителей прием посетителей ведется в режиме 24/7.

Участковый терапевт Одинцовской больницы Светлана Макарова рассказала, что сейчас желающих привиться от коронавируса стало больше.

«Вакцинация идет активно, запись полная на неделю вперед. Два кабинета работает, расписание полностью заполнено. В выходной расписано все полностью. Приходят разные возрастные категории — молодые, пожилые, среднего возраста. У нас несколько вакцин на выбор. В основном делают «Спутник V», - отметила Макарова.

Всего в регионе развернули более 430 пунктов: 226 - в поликлиниках, часть из них - круглосуточные, 112 - работают в ТЦ и 67 - в МФЦ, еще 25 мобильных комплексов выезжают на предприятия, в клубы «Активное долголетие» и сельские населенные пункты.

Предприятия и организации с численностью более 50 сотрудников могут также подать заявку на приезд мобильного пункта на сайте covid.mz.mosreg.ru или на портале госуслуг.

На прививку можно записаться через портал госуслуг, в поликлинике, в МФЦ и по номеру «122». Без записи можно прийти в мобильные пункты в торговых центрах - с собой достаточно иметь паспорт и полис.

Сейчас вакцинацию в Московской области прошли уже свыше 1,2 млн жителей, запись желающих за неделю выросла почти в 4 раза.

Сразу после первой инъекции житель получает сертификат в бумажном виде. Всем, кто зарегистрирован на госуслугах, придет уведомление в личный кабинет, а после второго компонента появится QR-код, который можно при необходимости предъявлять прямо на телефоне.

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