РИАМО - 20 июн. На метеостанция в районе ВДНХ столицы в воскресенье столбики термометров поднялись до отметки плюс 30,3 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура в столице в воскресенье также может подняться до плюс 32 градусов, таким образом, может быть побит рекорд в городе для 20 июня. Он был установлен в 1956 году (плюс 31,3 градуса).

В течение дня в городе будет повышенное атмосферное давление — 754 мм рт. ст.

На будущей неделе в Москве ожидается африканская жара. Температура может побить абсолютный рекорд для первого летнего месяца, установленный в 1901 году (плюс 34,7 градуса), а также установить 5-6 дневных рекордов.

В жару горожанам советую пить больше воды, носить одежду светлых тонов и головной убор.