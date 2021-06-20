РИАМО - 20 июн. В столице после июньской аномальной жары в июле отклонение температуры от климатической нормы будет постепенно сокращаться, в норму она вернется к середине августа, сообщается на сайте «Метеовести».

Во второй месяц лета отклонение температуры будет приближаться к норме постепенно. Также в июле прогнозируют небольшой дефицит осадков – до 10-20%.

В августе в европейской части России также ожидается небольшое количество осадков. Местами их дефицит составит до 60%.

На следующей неделе в мегаполисе прогнозируют аномальную жару. Температура может побить абсолютный рекорд для июня и установить 5-6 дневных рекордов.