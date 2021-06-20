РИАМО - 20 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил врачей Подмосковья с профессиональным праздником и поблагодарил их за спасение жизней в ходе пандемии коронавируса.

«То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Санитары, фельдшеры, врачи, медсестры, водители скорых, главврачи — все вы помогаете вернуть здоровье и веру в будущее», — написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что множество медиков прямо сейчас подвергают свои жизни опасности, так как коронавирус коснулся почти каждого.

«Спасибо, что продолжаете бороться за жизни, принимать важные решения, помогать людям, работать в непривычных условиях. Желаю успехов в этой благородной работе, крепкого здоровья и обязательно находить время на себя!» — заключил Воробьев.

День медицинского работника отмечают в РФ ежегодно в третье воскресенье июня. Этот праздник касается всех работников данной сферы. Сегодня российские врачи находятся фактически на передовой: в тяжелейших условиях идет борьба против пандемии коронавирусной инфекции.

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