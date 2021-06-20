РИАМО - 20 июн. Врач-эндокринолог и нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что повышенная нервозность и раздражительность у женщин может сигнализировать об определенных нарушениях в организме, пишет «Вечерняя Москва».

По ее словам, в этом случае стоит обратить внимание на другие симптомы. К примеру, на изменение менструального цикла, отечность, выпадение волос на голове или проблемы с кожей. Повышенная раздражительность может быть гормональным нарушением.

«Чем выраженнее эти жалобы, включая нервозность, тем быстрее нужно обратиться к врачу. Если же это только нервозность, а остальное — в норме, то нужно обратить внимание на питание: насколько оно сбалансировано, достаточно ли в рационе овощей, круп, белка, соблюден ли водный режим», — сказала Тараско.

Причиной появления нервозности также могут стать злоупотребление вредной пищей и нерегулярное питание.

Все это, по словам специалиста, влияет на синтез нормального функционирования гормональной системы.