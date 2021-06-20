РИАМО - 20 июн. Врач-эндокринолог и нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что повышенная нервозность и раздражительность у женщин может сигнализировать об определенных нарушениях в организме, пишет «Вечерняя Москва».
По ее словам, в этом случае стоит обратить внимание на другие симптомы. К примеру, на изменение менструального цикла, отечность, выпадение волос на голове или проблемы с кожей. Повышенная раздражительность может быть гормональным нарушением.
Причиной появления нервозности также могут стать злоупотребление вредной пищей и нерегулярное питание.
Все это, по словам специалиста, влияет на синтез нормального функционирования гормональной системы.
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