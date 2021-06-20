РИАМО - 20 июн. В столице порядка 150 церквей и храмов получили сообщения от анонимов с угрозами взрывов, передает ТАСС.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, все религиозные учреждения уже обследовали специалисты.

Никаких подозрительных предметов на их территориях обнаружено не было.

По данному факту организована проверка. Полиция устанавливает злоумышленников, которые сообщили о минировании.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>