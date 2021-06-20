РИАМО - 20 июн. В столице порядка 150 церквей и храмов получили сообщения от анонимов с угрозами взрывов, передает ТАСС.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, все религиозные учреждения уже обследовали специалисты.
Никаких подозрительных предметов на их территориях обнаружено не было.
По данному факту организована проверка. Полиция устанавливает злоумышленников, которые сообщили о минировании.
Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>
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