РИАМО - 20 июн. Сеть бесплатного беспроводного интернета в Москве постоянно расширяется, только в этом году на территории города разместили сотни новых точек Wi-Fi, сообщается на сайте столичного департамента информационных технологий.

Сегодня в Москве работает одна из крупнейших в мире сетей общедоступного Wi-Fi. Ее запустили в 2012 году. Она стала альтернативой сотовой связи и дает горожанам возможность отдыхать, учиться и работать еще более комфортно.

Московский Wi-Fi оказался в тройке лидеров по числу бесплатных точек доступа, обогнав Нью-Йорк, Лондон и Токио.

«Этой весной установили 18 точек доступа к Wi-Fi в московских театрах, 78 точек хот-спотов — в музыкальных и спортивных школах и культурных центрах, 576 — в общежитиях вузов», — сказал руководитель проекта «Общегородской Wi-Fi» в столичном департаменте информационных технологий Александр Харитонов.

На текущий момент доступ к бесплатному интернету жителям и гостям Москвы обеспечивают более 21 тыс. хот-спотов.

Международный день Wi-Fi отмечается 20 июня. Технология по сегодняшним меркам весьма молодая, 90-х годов ХХ века. При этом сейчас сложно представить себе комфортный быт и работу без нее.

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