РИАМО - 20 июн. Из-за аномальной жары на предстоящей неделе в Москве может быть установлено 5-6 температурных рекордов, а также абсолютный максимум по температуре для июня, сообщается на сайте «Метеовести».

Температурный фон на территории Европейской России будет на 13-15 градусов превышать климатическую норму первого летнего месяца. Абсолютный максимум высокой температуры июля держится в столице с 1901 года. Тогда столбики термометров поднялись до 34,7 градуса.

В мегаполисе 21 июня прогнозируется 31-33 градуса, 22 июня – 33-35 градусов, а с 23 по 25 июня – 34-36 градусов.

К выходным могут сформируются кучево-дождевые облака, которые освежат воздух в городе, но только до 29-34 градусов.

Даже по ночам в столице будет тепло, как днем: ожидается в районе 20 градусов и выше.

Из-за аномальной жары в Московском регионе будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности.

В последнюю неделю июня дневная температура понизится до плюс 24-29 градусов, но существенного похолодания синоптики не прогнозируют.

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